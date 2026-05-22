Foggiano aggredito brutalmente in treno | giudizio immediato per 4 minorenni

Quattro minorenni di Bisceglie, di età tra i 16 e i 17 anni, sono stati sottoposti a giudizio immediato dopo essere stati accusati di aver aggredito e rapinato un giovane a bordo di un treno regionale tra Foggia e Bari. L’episodio si è verificato di recente e ha portato all’attenzione delle autorità le modalità con cui si sono svolti i fatti. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

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Giudizio immediato per i quattro giovanissimi, tutti di Bisceglie e di età compresa tra i 16 e i 17 anni, accusati di aver brutalmente aggredito e rapinato un giovane foggiano sul treno regionale Foggia-Bari. Lo ha stabilito il gip del Tribunale per i Minorenni di Bari, Antonella Salamida, che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terrore a Crema: uomo brutalmente aggredito, vola l’elisoccorsoUn uomo si trova in condizioni critiche a Crema dopo essere stato aggredito violentemente in via Brescia, nella zona di San Bernardino. Operatore ecologico aggredito brutalmente: ricoverato per traumi cranici e faccialiUn grave episodio di violenza si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile, ai danni di un operatore della Teknoservice, impegnato nei... Aggredito brutalmente 24enne a Foggia, è in ospedale in prognosi riservata. Aggressione probabilmente durante violenta lite tra giovani maggiorenni. Indaga Polizia #ANSA x.com Parroco aggredito in sacrestia nel Foggiano, solidarietà da Comune e diocesiIl parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano a San Severo in provincia di Foggia, don Dino d'Aloia, di 57 anni, è stato aggredito in sacrestia da un parrocchiano 60enne che lo avrebbe colpito con ... tg24.sky.it