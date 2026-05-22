Focus su Agnetti e Scheggi al museo MA*GA
Al museo MA*GA si apre una mostra dedicata a due artisti che hanno segnato profondamente il panorama artistico locale. L’esposizione, in programma dal 24 maggio all’11 ottobre 2026, presenta un’ampia selezione di opere che testimoniano le carriere e le innovazioni di questi due protagonisti. La rassegna si inserisce in un percorso di approfondimento dedicato alla loro influenza e al ruolo che hanno avuto nel definire le caratteristiche della scena artistica contemporanea.
Riflettori accesi sul MA*GA che da 24 maggio all’11 ottobre 2026 ricorda due figure di riferimento dell’arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento: Paolo Scheggi e Vincenzo Agnetti, con esposizioni che analizzano particolari aspetti della loro ricerca, come la creazione di ambienti vivibili e percorribili dal pubblico, per Scheggi e l’interesse per la fotografia, per Agnetti. Le mostre Qui e altrove. Gli ambienti di Paolo Scheggi 1964-1971 e Le strade terminano prima di cominciare. Vincenzo Agnetti e le tracce fotografiche sono il frutto di progetti di ricerca sviluppati dal MA*GA in stretto dialogo con l’Associazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Le nuove mostre al Museo Maga tra passato e presente
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