Flotilla tra gli attivisti ricoverati a Istanbul ci sono anche italiani

Tra gli attivisti coinvolti nel ricovero a Istanbul ci sono anche cittadini italiani. La Procura di Roma ha deciso di allargare le indagini riguardo all’abbordaggio della Flotilla da parte delle forze israeliane. Le autorità italiane stanno raccogliendo informazioni e valutando eventuali implicazioni legali. La vicenda riguarda un'operazione che ha coinvolto diverse persone e ha avuto ripercussioni sia a livello internazionale che nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle indagini è stata rilasciata al momento.

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