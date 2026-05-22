Flotilla tra gli attivisti ricoverati a Istanbul ci sono anche italiani
Tra gli attivisti coinvolti nel ricovero a Istanbul ci sono anche cittadini italiani. La Procura di Roma ha deciso di allargare le indagini riguardo all’abbordaggio della Flotilla da parte delle forze israeliane. Le autorità italiane stanno raccogliendo informazioni e valutando eventuali implicazioni legali. La vicenda riguarda un'operazione che ha coinvolto diverse persone e ha avuto ripercussioni sia a livello internazionale che nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle indagini è stata rilasciata al momento.
La Procura di Roma amplia il perimetro dell’inchiesta sull’abbordaggio della Flotilla da parte delle autorità israeliane. Oltre al reato di sequestro di persona, i magistrati di piazzale Clodio stanno valutando l’ipotesi di ulteriori reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Al centro degli accertamenti vi è anche un video diffuso sui canali social del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, nel quale alcuni attivisti appaiono inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Gli inquirenti analizzeranno le immagini per verificare l’eventuale presenza di cittadini italiani e valutare il contenuto delle dichiarazioni rivolte agli attivisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Flotilla 50 attivisti ricoverati a Istanbul: accuse di abusi e indagine a Roma su tortura e violenza
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