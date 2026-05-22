flotilla sentiti i primi testimoni italiani la procura valuta la posizione di ben gvir

Gli investigatori italiani hanno iniziato a ascoltare i primi testimoni coinvolti nella vicenda, tra cui alcuni militanti della Global Sumud Flotilla che sono rientrati questa notte da Israele attraverso Istanbul. La procura sta ora valutando la posizione di un esponente politico israeliano. Le testimonianze raccolte potranno contribuire a chiarire i fatti accaduti durante il passaggio della flottiglia nel Mediterraneo. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali accuse o sui prossimi passi dell’indagine.

Gli investigatori hanno iniziato a sentire i primi militanti della Global Sumud Flotilla rientrati questa notte da Israele via Istanbul. Tra le prime testimonianze raccolte quella del deputato del M5S, Dario Carotenuto, arrivato ieri mattina a insieme all’inviato del Fatto, Alessandro. Mantovani. Lunedì alla Procura di Roma ci sarà un vertice per la definizione del fascicolo. Si valuta la contestazione dei reati di tortura e violenza sessuale, oltre a quelli già iscritti di sequestro di persona e danneggiamento. Soprattutto, i pm vogliono valutare se ci sono gli estremi per iscrivere sul registro degli indagati il ministro israeliano Itamar Ben – Gvir, protagonista di un video diffuso dal suo stesso staff in cui deride e umilia i militanti inginocchiati e ammanettato nell’aula allestita nel di Ashdod. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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