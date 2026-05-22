In occasione di un convegno dedicato a Oriana Fallaci, a vent’anni dalla scomparsa, si è verificato un acceso scambio tra la giornalista e scrittrice Fiamma Nirenstein e il giornalista Enrico Mentana nel Senato. La discussione ha riguardato episodi di violenza in passato contro attivisti, con la Nirenstein che ha affermato che non si erano mai verificati simili eventi prima d’ora. La discussione si è svolta in un clima teso e acceso, attirando l’attenzione di presenti e media.

Acceso botta e risposta in Senato tra Fiamma Nirenstein ed Enrico Mentana intervenuti ad un convegno dedicato a Oriana Fallaci, a vent’anni dalla morte. I due giornalisti si sono scontrati sul caso della Global Sumud Flotilla, bloccata da Israele. Nirenstein ha difeso l’operato di Tel Aviv, sostenendo che la Flotilla fosse un “convoglio nemico” e che l’intervento israeliano sia avvenuto “con grazia e gentilezza”, pur criticando il ministro Ben-Gvir. Mentana ha invece replicato citando Sergio Mattarella e parlando di intercettazione illegale: “Erano manifestanti senza armi, non nemici”. Il confronto si è acceso anche sul trattamento riservato agli attivisti fermati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, scontro Mentana-Nirenstein, la scrittrice: "Mai state violenze su attivisti prima"

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