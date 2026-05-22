Il ministro dell’interno ha commentato l’episodio che ha coinvolto il collega israeliano, definendo il suo comportamento “sbagliato”. Ha inoltre espresso preoccupazione riguardo a possibili conseguenze di azioni simili, affermando che recarsi in aree di conflitto comporta rischi e non è paragonabile a una semplice passeggiata. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla condotta diplomatica e sulla percezione delle visite in zone di tensione.

"Lo ripeto: il comportamento del ministro Ben Gvir è stato sicuramente sbagliato, ma se parti e vai in una zona di guerra non vai a fare una passeggiata in montagna. La domanda è: quanto sta aiutando la causa dei bambini di Gaza andare a cercarsi o a creare problemi in acque e in paesi che sono in guerra? Quanto qualcuno se la sta andando a cercare?". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, parlando al mercato di largo Botteghelle a Reggio Calabria. Il leader della Lega poi ha aggiunto: "Temo che ci sia qualcuno che va a cercarsi grane per creare problemi in Italia a cui della causa palestinese interessa un fico secco". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, Salvini su Ben Gvir: "Ha sbagliato ma temo che qualcuno vada a cercarsi grane"

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