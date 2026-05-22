Flotilla pm Roma valutano reati tortura e violenza sessuale

I pubblici ministeri di Roma stanno esaminando alcuni reati che potrebbero includere torture e violenza sessuale. Tra le persone ascoltate ci sono anche alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, tra cui uno che ha partecipato a un interrogatorio. La procura sta raccogliendo testimonianze e documenti per chiarire le accuse. La vicenda riguarda presunte azioni commesse in passato, ma al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali o dettagli specifici sui procedimenti in corso.

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