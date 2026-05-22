Flotilla pm Roma valutano reati tortura e violenza sessuale
I pubblici ministeri di Roma stanno esaminando alcuni reati che potrebbero includere torture e violenza sessuale. Tra le persone ascoltate ci sono anche alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, tra cui uno che ha partecipato a un interrogatorio. La procura sta raccogliendo testimonianze e documenti per chiarire le accuse. La vicenda riguarda presunte azioni commesse in passato, ma al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali o dettagli specifici sui procedimenti in corso.
Sono iniziati i primi interrogatori degli attivisti italiani che erano a bordo delle navi della Flotilla, rilasciati da Israele erientrati in Italia nella notte. Oltre all’ipotesi di sequestro di persona già in esame, i magistrati di piazzale Clodio che indagano sull’abbordaggio delle imbarcazioni da parte di Tel Aviv, stanno valutando anche quella ditortura e violenza sessuale. Una serie di ipotesi ancora in fase di analisi e accertamento, insieme al procuratore capo. Agli atti degli inquirenti, anche ilvideo diffuso sui social dallo stesso ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, girato nel porto di Ashdod, dove sono stati trattenuti gli attivisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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