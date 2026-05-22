Flotilla l’indignazione opportunistica è la forma più viscida di complicità

La Freedom Flotilla rappresenta un momento di attivismo che ha attirato l’attenzione internazionale, portando alla luce questioni legate ai diritti e alle libertà di navigazione. La sua presenza in acque contestate ha scatenato reazioni diverse, mentre le autorità coinvolte hanno risposto con misure che hanno acceso il dibattito pubblico. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni più ampie, che coinvolgono questioni di sovranità e diritti umani, senza che siano ancora tutte chiarite nei dettagli.

di Serena Poli Il valore della Freedom Flotilla non sta solo nel suo coraggioso attivismo, ma anche nella sua capacità di spogliare il potere. Con la loro azione, queste persone hanno ripetutamente messo a nudo leader politici e commentatori, costringendoli a mostrare la miseria della loro ipocrisia. Lo spettacolo della loro finzione è desolante, perché l’indignazione opportunistica è una delle forme più viscide di complicità. Le navi per Gaza sono state nuovamente assaltate e fermate in acque internazionali, e circa 400 attivisti sono stati letteralmente rapiti, deportati in Israele e dati in pasto agli abusi a favore di telecamera del ministro Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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