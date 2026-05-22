Flotilla l’amaro ritorno

Gli attivisti della Flotilla, rilasciati ieri, hanno descritto le violenze subite durante l’ultimo abbordaggio della marina israeliana alle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. Tra le testimonianze ci sono calci, pugni, abusi sessuali sulle donne e torture rivolte agli anziani. I racconti evidenziano comportamenti violenti e aggressivi da parte delle forze israeliane durante l’intervento, che si è concluso con il rilascio dei partecipanti. Nessuna altra informazione sulle circostanze o sui responsabili è stata resa nota.

Calci, pugni, abusi sessuali sulle donne, torture agli anziani: sono le violenze che gli attivisti della Flotilla, rilasciati ieri, hanno subito, a sentire i loro racconti, dopo l’ultimo abbordaggio della marina israeliana alle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. Testimonianze drammatiche, facce provate, simboli che tornano evocando orrori della storia. Stanno tutti tornando a casa i 430 volontari di varie nazionalità, che hanno preso parte alla missione e che difficilmente dimenticheranno quello che hanno vissuto, "un vero e proprio campo di concentramento", lo hanno definito. IL RIENTRO Ieri, dopo l’espulsione da Israele, sono arrivati all’aeroporto di Um Al Rashrash, a Instabul, indossando tute grigie e kefiah. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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