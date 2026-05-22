Flotilla la Ue | Trattamento attivisti degradante condotta Ben-Gvir indegna
Le autorità israeliane hanno riferito che il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla della Global Sumud, tra cui diversi cittadini europei, è stato considerato degradante e inaccettabile. La Commissione europea ha condannato la condotta del ministro israeliano e ha definito inappropriato il comportamento adottato nei confronti dei membri del gruppo. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno valutando le azioni da intraprendere. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell'intervento delle forze di sicurezza.
“Il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi cittadini Ue, è stato degradante e inaccettabile. La condotta del ministro israeliano Ben-Gvir è indegna di chiunque ricopra una carica pubblica in una democrazia”. Lo dice il portavoce del Servizio europeo per l’Azione esterna Anouar El Anouni nel briefing quotidiano con la stampa. “Ogni persona detenuta deve essere trattata con sicurezza, dignità e nel rispetto del diritto internazionale. Come Ue chiediamo al governo israeliano di garantire la protezione e un trattamento dignitoso a questi attivisti”, aggiunge. “La prossima settimana – ricorda il portavoce – si terrà una riunione informale dei ministri degli affari esteri, in cui i ministri possono sollevare diverse questioni, anche grazie al contesto informale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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