Flotilla la Ue | Trattamento attivisti degradante condotta Ben-Gvir indegna

Le autorità israeliane hanno riferito che il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla della Global Sumud, tra cui diversi cittadini europei, è stato considerato degradante e inaccettabile. La Commissione europea ha condannato la condotta del ministro israeliano e ha definito inappropriato il comportamento adottato nei confronti dei membri del gruppo. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno valutando le azioni da intraprendere. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell'intervento delle forze di sicurezza.

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