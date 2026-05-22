Flotilla il racconto di Bundu e Salvetti Ore interminabili fra mitra e taser ma per i palestinesi è molto peggio

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’operazione in una zona di confine, i due agenti coinvolti hanno descritto un intervento che è durato diverse ore, con l’uso di mitra e taser. Tra i protagonisti ci sono rappresentanti di forze di polizia e persone palestinesi, che hanno riferito di una situazione molto difficile e di condizioni peggiori rispetto a quanto accaduto. I due agenti hanno anche ricevuto messaggi di solidarietà da parte di persone nella Striscia di Gaza. Non è stata fornita una versione ufficiale degli eventi, ma il racconto di chi ha partecipato evidenzia la complessità dell’intervento.

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Firenze, 22 maggio 2026 – “Ci sono arrivati tanti messaggi di solidarietà dai gazawi” e “ rifaremmo tutto. Non può arrivare il messaggio ai palestinesi che hanno manifestato per noi che siccome siamo stati oggetto di tortura allora lasciamo. A Gaza in questo momento c'è una resistenza che è semplicemente rimanere a Gaza”, noi “stiamo relativamente bene, nel senso che non abbiamo fratture o altro, i segni psicologici vedremo ma non ci hanno piegato. Ancora non ci siamo fatti vedere da un medico ma sicuramente ci andremo, e anche dall'avvocato”. Così Dario Salvetti e Antonella Bundu, attivisti fiorentini della Flotilla appena rientrati da Israele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Flotilla, il racconto di Bundu e Salvetti. “Ore interminabili fra mitra e taser, ma per i palestinesi è molto peggio”
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