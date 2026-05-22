Flotilla circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul per lesioni | Tra loro un italiano I pm di Roma valutano reati di tortura e violenza sessuale

Circa cinquanta attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati portati in ospedale a Istanbul a causa di lesioni subite durante il periodo di detenzione in Israele. Tra loro si trova anche un cittadino italiano. I pubblici ministeri di Roma stanno esaminando le accuse di tortura e violenza sessuale, mentre le autorità turche hanno riferito che i ricoveri sono stati necessari a seguito delle condizioni di salute degli attivisti. La vicenda coinvolge diverse nazionalità e si concentra sulle modalità di trattamento durante la detenzione.

Circa una cinquantina di attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della missione umanitaria. Tra di loro risulta anche un italiano, di cui si sta occupando il Consolato italiano a Istanbul, monitorando le sue condizioni e facendo da tramite con l’ospedale. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute – spiega la portavoce italiana Maria Elena Delia – ci riferiscono che in tanti hanno ripotato lesioni serie e alcuni sono sotto shock». Flotilla, la portavoce italiana a Open: «Trattati come criminali, è un nuovo livello di violenza. 🔗 Leggi su Open.online

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Flotilla 50 attivisti ricoverati a Istanbul: accuse di abusi e indagine a Roma su tortura e violenza

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Il video che testimonia il trattamento degli attivisti della flotilla è considerato off-topic su un sub generalista reddit