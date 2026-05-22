Flotilla circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul per lesioni | Tra loro anche un italiano I legali | Valutiamo una denuncia per tortura

Da open.online 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa cinquanta attivisti legati alla Global Sumud Flotilla sono stati trasportati in ospedale a Istanbul a causa di lesioni subite mentre erano sotto detenzione in Israele. Tra loro anche un cittadino italiano. I loro avvocati stanno valutando la possibilità di presentare una denuncia formale per tortura. La notizia è stata diffusa dall’avvocato che rappresenta i coinvolti, senza ulteriori dettagli sullo stato di salute dei feriti o sulle circostanze specifiche che hanno portato agli infortuni.

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Circa una cinquantina di attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della missione umanitaria. Tra di loro risulta anche un italiano. «Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute – spiega la portavoce italiana Maria Elena Delia – ci riferiscono che in tanti hanno ripotato lesioni serie e alcuni sono sotto shock».  Flotilla, la portavoce italiana a Open: «Trattati come criminali, è un nuovo livello di violenza. E la Farnesina non pagherà i voli di rientro». Legali Flotilla: «Valutiamo denuncia per tortura». 🔗 Leggi su Open.online

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