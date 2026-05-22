Flotilla circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul per lesioni | Tra loro anche un italiano I legali | Valutiamo una denuncia per tortura

Circa cinquanta attivisti legati alla Global Sumud Flotilla sono stati trasportati in ospedale a Istanbul a causa di lesioni subite mentre erano sotto detenzione in Israele. Tra loro anche un cittadino italiano. I loro avvocati stanno valutando la possibilità di presentare una denuncia formale per tortura. La notizia è stata diffusa dall’avvocato che rappresenta i coinvolti, senza ulteriori dettagli sullo stato di salute dei feriti o sulle circostanze specifiche che hanno portato agli infortuni.

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