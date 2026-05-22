Flotilla circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul | c’è anche anche un italiano Pm Roma valutano ipotesi tortura

Circa cinquanta attivisti della Flotilla sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul dopo aver trascorso un periodo di detenzione in Israele. Tra loro si trova anche un cittadino italiano. Le autorità italiane stanno valutando eventuali ipotesi di tortura in relazione alle lesioni riportate durante la detenzione. La notizia ha suscitato attenzione internazionale e sono in corso verifiche sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. I dettagli sulla dinamica degli eventi sono ancora parziali.

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