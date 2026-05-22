Flotilla circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul | c’è anche anche un italiano Pm Roma valutano ipotesi tortura
Circa cinquanta attivisti della Flotilla sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul dopo aver trascorso un periodo di detenzione in Israele. Tra loro si trova anche un cittadino italiano. Le autorità italiane stanno valutando eventuali ipotesi di tortura in relazione alle lesioni riportate durante la detenzione. La notizia ha suscitato attenzione internazionale e sono in corso verifiche sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. I dettagli sulla dinamica degli eventi sono ancora parziali.
(Adnkronos) – C'è anche un italiano tra i circa 50 attivisti della Flotilla che sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. A confermarlo Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. "Ci è stato riferito che molti attivisti hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Il video che testimonia il trattamento degli attivisti della flotilla è considerato off-topic su un sub generalista reddit