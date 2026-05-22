Flotilla Bundu e Salvetti | Nessun diritto come un campo di concentramento Non eravamo più persone VIDEO
Dopo essere stati prelevati dalla marina di Israele e trattenuti per due giorni, Antonella Bundu e Dario Salvetti si sono recati questa mattina davanti alla ex fabbrica Gkn di Campi. Gli attivisti hanno descritto l’esperienza come simile a un campo di concentramento, affermando di non essere più considerati persone. Le loro facce erano segnate dalla stanchezza, ma rimanevano determinati mentre parlavano di quanto vissuto. La loro presenza ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e giornalisti presenti sul posto.
Facce stanche, ma determinate. Nemmeno il tempo di rientrare a Firenze, dopo essere stati prelevati dalla marina di Israele ("sequestrati", correggono gli attivisti) e trattenuti per due giorni, che questa mattina Antonella Bundu e Dario Salvetti si sono presentati di fronte alla ex Gkn di Campi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Flotilla, parlano gli attivisti rientrati: Siamo stati in un campo di concentramento
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