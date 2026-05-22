Flotilla Bundu e Salvetti | Nessun diritto come un campo di concentramento Non eravamo più persone VIDEO

Dopo essere stati prelevati dalla marina di Israele e trattenuti per due giorni, Antonella Bundu e Dario Salvetti si sono recati questa mattina davanti alla ex fabbrica Gkn di Campi. Gli attivisti hanno descritto l’esperienza come simile a un campo di concentramento, affermando di non essere più considerati persone. Le loro facce erano segnate dalla stanchezza, ma rimanevano determinati mentre parlavano di quanto vissuto. La loro presenza ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e giornalisti presenti sul posto.

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