Antonella Bundu è rientrata in Italia dopo essere stata in Israele. La notizia è stata comunicata sui social da Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio. Non sono stati forniti dettagli sull’accaduto né sulle condizioni di Bundu al suo ritorno. La notizia ha suscitato attenzione tra i suoi sostenitori e le persone vicine alla politica locale.

Firenze, 22 maggio 2026 – Antonella Bundu è tornata in Italia. Lo ha fatto sapere sui social Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio. Sorride l’ex candidata governatrice della Regione Toscana, atterrata a Roma Fiumicino dopo la paura vissuta al porto di Ashdod in Israele, dove insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla è stata ammanettata, legata e minacciata. “Come sta? Consapevole, intera, non piegata”. "La capogruppo è tornata – scrive Palagi sui social –. Pure con atterraggio dell’aereo in anticipo che ci ha fatto fare tardi. Antonella Bundu è tra le persone rientrate in Italia dopo il sequestro in acque internazionali da parte delle forze armate israeliane e la propaganda tracotante di un Ministro di Israele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Flotilla, Antonella Bundu è tornata in Italia: il sorriso dopo la paura in Israele

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LE FLOTTIGLIE RIPRENDONO IL VIAGGIO VERSO GAZA

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