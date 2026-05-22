Circa cinquanta attivisti sono stati curati a Istanbul, secondo quanto riferito, mentre una procura italiana sta esaminando video, denunce e possibili nuovi reati connessi a una vicenda che coinvolge Israele. Le autorità italiane stanno lavorando per raccogliere elementi su quanto accaduto, mentre testimoni hanno fornito testimonianze che potrebbero contribuire a chiarire la dinamica degli eventi. La vicenda ha suscitato un forte interesse pubblico e si stanno valutando eventuali azioni legali.

Roma - Circa cinquanta attivisti sarebbero stati curati a Istanbul, mentre la Procura di Roma analizza video, denunce e possibili nuovi reati legati alla detenzione in Israele. Si allarga il caso della Flotilla diretta verso Gaza. Secondo quanto riferito da fonti della Global Sumud Flotilla, circa cinquanta attivisti sarebbero stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra loro ci sarebbe anche un cittadino italiano, sulle cui condizioni sono in corso verifiche. La portavoce italiana Maria Elena Delia ha spiegato che si sta cercando di ottenere un quadro più chiaro sullo stato di salute dell’attivista, mentre diversi partecipanti alla missione avrebbero denunciato ferite, traumi e condizioni psicologiche difficili. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Flotilla, accuse pesantissime dopo Israele: ricoveri, indagini e testimonianze choc degli attivisti

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