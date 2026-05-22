Flavio Tosi eletto segretario regionale di Forza Italia | Fiducia per le politiche e le amministrative

Giovedì sera si è svolto il congresso regionale di Forza Italia in un hotel di Padova, con la partecipazione di circa cinquecento tesserati provenienti da tutta la regione. L’evento si è tenuto nel contesto di una serata dedicata alla discussione politica e alla scelta dei vertici del partito a livello locale. Durante la riunione, è stato eletto il nuovo segretario regionale, che ha ricevuto il sostegno dei presenti. La partecipazione ha rappresentato una parte significativa dei sette mila tesserati veneti.

In un Best Western Plus Net Tower Hotel di Padova che ha visto la presenza di circa cinquecento tesserati, in rappresentanza dei settemila veneti, giovedì sera si è svolto il congresso di Forza Italia durante il quale è stato eletto il segretario regionale del partito. Per acclamazione, la scelta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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FORCOLIN ASSESSORE REGIONALE DA LICENZIARE, NON DA PROMUOVERE

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