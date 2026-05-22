Fiumicino scuole d’infanzia comunali chiuse il 1° giugno per il ponte

A Fiumicino le scuole d’infanzia comunali saranno chiuse il 1° giugno, in vista del ponte per la Festa della Repubblica del giorno successivo. La decisione riguarda tutte le strutture comunali dedicate alla prima età e si applica esclusivamente alla giornata di lunedì. La chiusura è stata comunicata ufficialmente dal Comune, che ha informato genitori e famiglie coinvolte. Nessuna variazione è prevista per le altre scuole o istituti del territorio in questa occasione.

Fiumicino, 22 maggio 2026 – Le scuole d’infanzia comunali di Fiumicino resteranno chiuse nella giornata di lunedì 1° giugno 2026, in occasione del ponte per la Festa della Repubblica del 2 giugno. La chiusura è stata disposta con apposita ordinanza sindacale e riguarda le strutture comunali ubicate all’interno dei plessi scolastici statali che, nella stessa giornata, resteranno chiusi. Il provvedimento interessa le scuole d’infanzia comunali L’Aquilone, Il Faro Incantato, Lo Scarabocchio, La Scatola Magica, La Giostra, L’Arcobaleno e La Coccinella. La decisione, come spiegato nell’ordinanza, si è resa necessaria proprio in considerazione della chiusura dei plessi statali presso cui le strutture comunali sono collocate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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