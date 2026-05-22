FITAV Loris Fiorotto si racconta | Il mio giorno migliore

Loris Fiorotto, nuovo campione italiano nella categoria PT2, condivide i dettagli della vittoria ottenuta a Manoppello. In un’intervista pubblicata recentemente, il giocatore descrive il momento della conquista, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato a salire sul podio. Fiorotto spiega come è arrivato alla vittoria e quali emozioni ha provato durante la finale. L’intervista si concentra sui fatti legati alla competizione, senza inserire opinioni o interpretazioni personali.

Dopo la conquista del secondo titolo italiano della carriera nella categoria PT2, Loris Fiorotto è tornato protagonista anche fuori dalle pedane con una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale della FITAV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Alla domanda sulle sensazioni della vigilia, Fiorotto ha ammesso che le aspettative non erano altissime. “In allenamento stazionavo sul 20-21. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Diletta Leotta racconta il segreto con Loris Karius: «Viviamo in due case diverse»Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e...

Pellegrino si racconta: «Idoli? Da piccolo guardavo Ibrahimovi? e Ronaldo. Mi piace come si muove Lautaro. Il mio sogno…»Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per...