FITAV Loris Fiorotto si racconta | Il mio giorno migliore

Da sportface.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Loris Fiorotto, nuovo campione italiano nella categoria PT2, condivide i dettagli della vittoria ottenuta a Manoppello. In un’intervista pubblicata recentemente, il giocatore descrive il momento della conquista, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato a salire sul podio. Fiorotto spiega come è arrivato alla vittoria e quali emozioni ha provato durante la finale. L’intervista si concentra sui fatti legati alla competizione, senza inserire opinioni o interpretazioni personali.

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Dopo la conquista del secondo titolo italiano della carriera nella categoria PT2, Loris Fiorotto è tornato protagonista anche fuori dalle pedane con una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale della FITAV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Alla domanda sulle sensazioni della vigilia, Fiorotto ha ammesso che le aspettative non erano altissime. “In allenamento stazionavo sul 20-21. 🔗 Leggi su Sportface.it

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