Firmato in Prefettura il protocollo antimafia per il settore turistico?alberghiero

In una cerimonia presso la Prefettura, è stato firmato un protocollo antimafia dedicato al settore turistico e alberghiero. L’accordo mira a migliorare le misure di contrasto a riciclaggio e usura all’interno di queste categorie. Il documento è stato siglato tra rappresentanti delle autorità e degli operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e la collaborazione tra le parti coinvolte. L’intento è di prevenire infiltrazioni criminali nel comparto turistico e alberghiero.

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Tempo di lettura: 2 minuti Punta a rafforzare gli strumenti di contrasto a riciclaggio, usura, estorsioni e tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in un comparto in forte espansione sul territorio il protocollo sottoscritto dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito e dal Commissario Straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico. Si parte dal capoluogo, ma l’iniziativa è destinata a essere estesa progressivamente ad altri comuni della provincia. Il protocollo nasce dalla consapevolezza che il turismo e la ristorazione – settori ad alto potenziale economico – rappresentano un’area particolarmente esposta agli interessi illeciti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Firmato in Prefettura il protocollo antimafia per il settore turistico?alberghiero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firmato il Protocollo d’Intesa tra Prefettura e ABI/OSSIFFirmata l’intesa tra il Prefetto Francesco Esposito e il coordinatore OSSIF Marco Iaconis: due anni di misure su prevenzione, scambio informativo e... Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genere. Sistema di Accoglienza Migranti: in Prefettura firmato il protocollo d’intesa lecconotizie.com/lecco-citta/si… via @Lecco Notizie x.com Gestione condivisa per l'accoglienza dei braccianti stagionali: firmato in Prefettura il protocollo d'intesaAl tavolo undici Comuni del territorio tra Cuneo, Saluzzo e Savigliano: l'obiettivo è ampliare ulteriormente la rete ... cuneodice.it Accoglienza migranti a Lecco, cambia tutto: cosa prevede il nuovo sistema firmato in PrefetturaUn'unica regia per l'accoglienza dei migranti in provincia di Lecco. È questo il cuore del Protocollo d'Intesa Sistema Migranti firmato martedì in Prefettura dal prefetto Paolo Ponta e da Emanuele ... leccotoday.it Ingegnere software straniero in Francia: garantire il mio Passaporto Talento o cogliere un'opportunità tecnologica migliore? reddit