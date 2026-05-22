Firmato in Prefettura il protocollo antimafia per il settore turistico?alberghiero
In una cerimonia presso la Prefettura, è stato firmato un protocollo antimafia dedicato al settore turistico e alberghiero. L’accordo mira a migliorare le misure di contrasto a riciclaggio e usura all’interno di queste categorie. Il documento è stato siglato tra rappresentanti delle autorità e degli operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e la collaborazione tra le parti coinvolte. L’intento è di prevenire infiltrazioni criminali nel comparto turistico e alberghiero.
Tempo di lettura: 2 minuti Punta a rafforzare gli strumenti di contrasto a riciclaggio, usura, estorsioni e tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in un comparto in forte espansione sul territorio il protocollo sottoscritto dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito e dal Commissario Straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico. Si parte dal capoluogo, ma l’iniziativa è destinata a essere estesa progressivamente ad altri comuni della provincia. Il protocollo nasce dalla consapevolezza che il turismo e la ristorazione – settori ad alto potenziale economico – rappresentano un’area particolarmente esposta agli interessi illeciti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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