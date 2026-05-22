Firmato il decreto per il calendario venatorio in Sicilia la stagione di caccia parte il 20 settembre

È stato firmato il decreto che ufficializza il calendario venatorio per la stagione 2026-2027 in Sicilia. La decisione è stata comunicata dall’assessore all’Agricoltura della Regione, Luca Sammartino. La stagione di caccia inizierà il 20 settembre e si concluderà nelle date previste dal documento approvato. La pubblicazione del decreto permette di avviare le attività di caccia nelle zone autorizzate e di rispettare le normative stabilite per il periodo.

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