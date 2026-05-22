Firenze trionfa in Europa | l’aeroporto è il migliore sotto i 5 mln

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze si è aggiudicata il riconoscimento come miglior aeroporto europeo con meno di cinque milioni di passeggeri all'anno. La crescita dello scalo toscano è stata favorita dall’introduzione di nuove rotte aeree, che hanno ampliato le destinazioni offerte ai passeggeri. La competizione con altri aeroporti europei di dimensioni simili si è concretizzata attraverso l’aumento del numero di voli e di compagnie aeree che operano nello scalo. La premiazione si basa su dati raccolti e analizzati da enti di settore.

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? Domande chiave Come ha fatto Firenze a superare la concorrenza europea?. Quali nuove rotte hanno permesso lo scalo toscano di crescere?. Perché Praga ha vinto il premio assoluto rispetto agli altri?. Chi sono i nuovi partner che hanno potenziato i voli fiorentini?.? In Breve Firenze ha registrato 3,8 milioni di passeggeri nel 2025 con crescita del 9,4%.. Nuovi voli verso Bruxelles, Nizza e Belgrado grazie ad Air Corsica e Air Serbia.. Praga ha gestito 17,8 milioni di passeggeri con 46 nuove rotte attivate.. Atene e Jet2.com hanno vinto rispettivamente per scali grandi e migliori vettori.. L’Aeroporto di Firenze ha conquistato il premio come miglior scalo europeo nella categoria con meno di 5 milioni di passeggeri durante i Routes Europe Awards 2026, svoltisi a Rimini lo scorso 19 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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