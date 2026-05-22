Nella giornata di oggi, a Firenze, le forze dell'ordine hanno intercettato un furgone sospetto lungo via Pratese, risultato essere provento di furto. Durante il controllo, uno degli occupanti ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato subito fermato e arrestato. Un altro soggetto è stato denunciato per resistenza e tentata fuga. La polizia ha anche proceduto al sequestro del veicolo, che è stato riconsegnato ai proprietari legittimi.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze ha rintracciato un furgone, segnalato come provento di furto, mentre era in transito in via Pratese. Appena gli agenti hanno intimato l’Alt, il conducente ha arrestato la marcia mentre l’uomo seduto al lato passeggero è fuggito. Fermato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, sul posto insieme al personale della Squadra Mobile, ha opposto resistenza aggredendo con pugni e calci i poliziotti. Uno degli agenti ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 6 giorni. Il conducente, cittadino marocchino di 35 anni, è stato denunciato per il reato di ricettazione mentre il passeggero, cittadino marocchino di 45 anni, è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: fermati a bordo di furgone rubato, uno tenta di fuggire. Un arresto e una denuncia

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