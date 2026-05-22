Firenze concerto tra Mascagni Schumann e Mozart

Il 22 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un concerto con musiche di Mascagni, Schumann e Mozart. L’evento ha visto la partecipazione di Davide Levi, riconosciuto come una delle nuove eccellenze nel panorama della musica classica internazionale. Levi, già premiato da fondazioni come la Kurt Weill e la Britten-Pears, ha condotto l’orchestra, che si è esibita sulle note di composizioni di questi compositori. L’appuntamento ha attirato un pubblico interessato alla musica classica.

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