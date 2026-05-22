Firenze concerto tra Mascagni Schumann e Mozart
Il 22 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un concerto con musiche di Mascagni, Schumann e Mozart. L’evento ha visto la partecipazione di Davide Levi, riconosciuto come una delle nuove eccellenze nel panorama della musica classica internazionale. Levi, già premiato da fondazioni come la Kurt Weill e la Britten-Pears, ha condotto l’orchestra, che si è esibita sulle note di composizioni di questi compositori. L’appuntamento ha attirato un pubblico interessato alla musica classica.
Firenze, 22 maggio 2026 - Pluripremiato da fondazioni come la Kurt Weill e la Britten-Pears, e già sul podio di alcune delle maggiori orchestre, Davide Levi è tra le nuove eccellenze della classica internazionale. Grande è l’attesa per le tre date toscane che lo vedranno direttore ospite dell’Orchestra da Camera Fiorentina, sabato 23 maggio al Centro Rogers di Scandicci, domenica 24 all’Auditorium San Romano di Lucca e lunedì 25 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze. La parte solistica sarà affidata ad Antonio Di Cristofano, pianista da tempo avviato a una brillante carriera concertistica e didattica. In primo piano il “Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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