Fiori e abiti si fondono dando vita ad un elegante stile made in Italy | taglio del nastro per Pellecchia Flower Couture

Oggi alle 18 si è tenuto il taglio del nastro di Pellecchia Flower Couture, un nuovo spazio situato sul Corso Garibaldi. All’interno, fiori e abiti si combinano in un ambiente dedicato alla moda e alla floricoltura italiane. L’apertura ha coinvolto i rappresentanti dell’azienda e alcuni invitati, che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale. L’attività si propone di offrire creazioni che uniscono elementi floreali e capi d’abbigliamento in uno stile elegante e made in Italy.

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