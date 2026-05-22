Fiori e abiti si fondono dando vita ad un elegante stile made in Italy | taglio del nastro per Pellecchia Flower Couture
Oggi alle 18 si è tenuto il taglio del nastro di Pellecchia Flower Couture, un nuovo spazio situato sul Corso Garibaldi. All’interno, fiori e abiti si combinano in un ambiente dedicato alla moda e alla floricoltura italiane. L’apertura ha coinvolto i rappresentanti dell’azienda e alcuni invitati, che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale. L’attività si propone di offrire creazioni che uniscono elementi floreali e capi d’abbigliamento in uno stile elegante e made in Italy.
Taglio del nastro, oggi alle 18, sul Corso Garibaldi, per Pellecchia Flower Couture, spazio in cui fiori e abiti si incontrano per fondere due eccellenze in una sola passione. La boutique offre capi di moda di alta qualità made in Italy e al contempo i fiori firmati Pellecchia, valorizzati in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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