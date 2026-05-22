Il campionato si conclude con una partita tra la squadra di casa e l’Atalanta, disputata il 22 maggio 2026. La stagione si è rivelata complicata per la squadra, con molte sfide e momenti difficili. Alcuni tifosi temono che questa possa essere l’ultima partita di alcuni giocatori chiave, mentre altri sperano in un futuro diverso. La gara si gioca in un clima carico di tensione e attesa, con il risultato che potrebbe influenzare le sorti di molti.

Firenze, 22 maggio 2026 – Voltandosi indietro il film del campionato sembra aver avuto una trama difficile da credere. Questa sera al Franchi si concluderà una delle stagioni più buie della recente e (quasi) centenaria storia viola, cominciata con l’obiettivo più nobile salvo poi temere una clamorosa retrocessione. Un punto. Definitivo. Da mettere in una serata che somiglierà al più classico ultimo giorno di scuola. Una serata di addii (tanti) e con nessuna voglia di festeggiare. Occhio sugli spalti. L’impressione è che si guarderà più a quel che succederà sugli spalti piuttosto che in campo. C’è chi dice che la presa di posizione del tifo possa essere netta fin da subito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, la partita contro l’Atalanta: finisce l’anno più sofferto (e per molti sarà un addio)

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POST ATALANTA-FIORENTINA: LA COSA MIGLIORE ALLA FINE DELLA GARA

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