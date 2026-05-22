Fiorentina-Atalanta probabili formazioni e dove vederla in tv
Domani alle 20:45 si giocherà la partita tra Fiorentina e Atalanta, che chiuderà la stagione della Fiorentina. La squadra viola si presenta dopo una serie di risultati negativi e con alcune questioni aperte sulla gestione del team e sulla formazione futura. L’Atalanta, guidata dall’ex allenatore, arriva con l’obiettivo di ottenere una vittoria in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale di questa stagione calcistica.
Tra riflessioni per il futuro riguardanti panchina e riassetto della rosa, la Fiorentina domani (ore 20:45) chiuderà la la sua disastrosa stagione ospitando l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino. Una gara che per entrambe non conta niente per la classifica (i viola sono già salvi mentre gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
ATALANTA-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI
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