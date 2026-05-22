Fiorentina-Atalanta probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani alle 20:45 si giocherà la partita tra Fiorentina e Atalanta, che chiuderà la stagione della Fiorentina. La squadra viola si presenta dopo una serie di risultati negativi e con alcune questioni aperte sulla gestione del team e sulla formazione futura. L’Atalanta, guidata dall’ex allenatore, arriva con l’obiettivo di ottenere una vittoria in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale di questa stagione calcistica.

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Tra riflessioni per il futuro riguardanti panchina e riassetto della rosa, la Fiorentina domani (ore 20:45) chiuderà la la sua disastrosa stagione ospitando l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino. Una gara che per entrambe non conta niente per la classifica (i viola sono già salvi mentre gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ATALANTA-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI Sullo stesso argomento Fiorentina-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tvLa brutta gara con lo Jagiellonia e la pesante sconfitta contro l'Udinese hanno fatto riaccendere in casa Fiorentina diversi campanelli di allarme. Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e dove vederla in tvDopo il deludente pari contro il Parma, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League. Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com Fiorentina-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 38ª e ultima giornata di campionato la Viola di Paolo Vanoli ospita al Franchi la Dea del grande ex Raffaele Palladino ... tuttosport.com Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vederlaSfida al Franchi tra Fiorentina e Atalanta: probabili formazioni, ultime dai campi e dove vedere il match in diretta tv e streaming. europacalcio.it