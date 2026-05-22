Fiorentina-Atalanta oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Da lapresse.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca l’ultima giornata della Serie A 20252026, con la partita tra Fiorentina e Atalanta. L’incontro si svolge nel pomeriggio e rappresenta l’atto conclusivo del campionato di quest’anno. L’orario di inizio e le probabili formazioni sono stati annunciati, mentre la partita sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e in streaming. Si tratta di una sfida che chiude la stagione e che coinvolge due squadre impegnate in diverse zone della classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna in campo oggi 22 maggio la serie A, per l’ultima giornata della stagione 20252026. Il primo anticipo vede la Fiorentina, ormai salva, ospitare al Franchi l’Atalanta, al termine di una stagione interlocutoria per i bergamaschi, orfani dopo molti anni del loro storico allenatore Gian Piero Gasperini, passato alla Roma la scorsa estate. Raffaele Palladino è comunque riuscito a portarli, a meno di sorprese dell’ultimo minuto (il Bologna è ottavo staccato di tre punti) al settimo posto, valido per la Conference League del prossimo anno. Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni. Fiorentina (4-1-4-1):  De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

fiorentina atalanta oggi in serie a orario probabili formazioni e dove vederla
© Lapresse.it - Fiorentina-Atalanta oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Atalanta–Fiorentina Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale

Video LIVE Atalanta–Fiorentina Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cremonese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 22 marzo, per la 30esima giornata di serie A, l’Inter capolista.

fiorentina atalanta fiorentina atalanta oggi inOggi in TV, stasera inizia l'ultima giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-AtalantaPrende il via l'ultima giornata di Serie A, stasera alle 20.45 l'anticipo fra Fiorentina e Atalanta. In Serie B si decide l'ultima squadra che sarà retrocessa in Serie C, alle 20.00 SudTirol-Bari. tuttomercatoweb.com

fiorentina atalanta fiorentina atalanta oggi inFiorentina-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 38ª e ultima giornata di campionato la Viola di Paolo Vanoli ospita al Franchi la Dea del grande ex Raffaele Palladino ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web