Fiorentina-Atalanta oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca l’ultima giornata della Serie A 20252026, con la partita tra Fiorentina e Atalanta. L’incontro si svolge nel pomeriggio e rappresenta l’atto conclusivo del campionato di quest’anno. L’orario di inizio e le probabili formazioni sono stati annunciati, mentre la partita sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e in streaming. Si tratta di una sfida che chiude la stagione e che coinvolge due squadre impegnate in diverse zone della classifica.

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Torna in campo oggi 22 maggio la serie A, per l’ultima giornata della stagione 20252026. Il primo anticipo vede la Fiorentina, ormai salva, ospitare al Franchi l’Atalanta, al termine di una stagione interlocutoria per i bergamaschi, orfani dopo molti anni del loro storico allenatore Gian Piero Gasperini, passato alla Roma la scorsa estate. Raffaele Palladino è comunque riuscito a portarli, a meno di sorprese dell’ultimo minuto (il Bologna è ottavo staccato di tre punti) al settimo posto, valido per la Conference League del prossimo anno. Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni. Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorentina-Atalanta oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Atalanta–Fiorentina Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale Sullo stesso argomento Leggi anche: Cremonese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Fiorentina-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 22 marzo, per la 30esima giornata di serie A, l’Inter capolista. #Fiorentina, è vigilia della sfida con l’Atalanta: le ultimissime su #Kean dopo l’allenamento di oggi x.com Ci sono stati diversi momenti decisivi nella nostra stagione, specialmente durante il periodo in cui abbiamo perso punti contro il Milan, l'Atalanta e la Fiorentina. Per me, i più grandi sono stati il ritorno di Dumfries al suo vero livello e Thuram che ha preso in ma reddit Oggi in TV, stasera inizia l'ultima giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-AtalantaPrende il via l'ultima giornata di Serie A, stasera alle 20.45 l'anticipo fra Fiorentina e Atalanta. In Serie B si decide l'ultima squadra che sarà retrocessa in Serie C, alle 20.00 SudTirol-Bari. tuttomercatoweb.com Fiorentina-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 38ª e ultima giornata di campionato la Viola di Paolo Vanoli ospita al Franchi la Dea del grande ex Raffaele Palladino ... tuttosport.com