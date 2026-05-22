Fiorello a La Pennicanza il triste annuncio | Chiudiamo E poi scatta la protesta di Sal Da Vinci fake

Durante l’ultima puntata della settimana di La Pennicanza, trasmessa venerdì 22 maggio, sono stati annunciati alcuni cambiamenti. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata, durante la quale è stato comunicato che il programma si sarebbe concluso. In seguito, è scoppiata una protesta di Sal Da Vinci, che però si è rivelata essere una finta. La puntata si è conclusa con questa comunicazione e l’annuncio della chiusura del programma.

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Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza, venerdì 22 maggio. E lo showman dà un triste annuncio, comunicando quando il suo programma chiuderà i battenti. Ma durante la trasmissione vengono toccati diversi argomenti, dai festini di Mick Jagger ai Mondiali di calcio. Non manca il consueto appuntamento con Sal Da Vinci (fake) che si è incatenato per protesta. Fiorello, La Pennicanza chiude. Ultime battute, dunque, per Fiorello su Rai Radio2, che da lunedì 25 maggio entra nella penultima settimana di programmazione: “ Il 5 giugno finiamo – il suo annuncio -. Sono stati riconfermati tutti i programmi radio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, il triste annuncio: “Chiudiamo”. E poi scatta la protesta di Sal Da Vinci (fake) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorello e l'aneddoto su Bud Spencer - La Pennicanza 18/03/2026 Sullo stesso argomento Fiorello a La Pennicanza, la battuta di Sal Da Vinci (fake) raggelaFiorello e Fabrizio Biggio aprono la puntata di giovedì 21 maggio de La Pennicanza a passo di danza, uno stile unico che manda il pubblico in... Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop sul Concertone. E interviene Sal Da Vinci (fake)Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. A #lapennicanza, i due Sal Da Vinci si sono sfidati a duello x.com Fiorello a La Pennicanza, la battuta di Sal Da Vinci (fake) raggelaFiorello – Sal Da Vinci a La Pennicanza lancia una perla di saggezza sull’amore ma nessuno la capisce: la battuta raggela. dilei.it Sal Da Vinci, Fiorello svela il motivo della debacle a Eurovision 2026: Ecco cos’aveva in più la BulgariaLo showman de La Pennicanza ha provato ad analizzare la sconfitta del cantate italiano. Con la solita ironia e un 'aiuto' inatteso da Jannik Sinner. Ecco i dettagli. libero.it