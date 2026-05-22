Un uomo che ha finto di essere un maresciallo cercando di truffare un’anziana di 82 anni è stato arrestato dopo che la donna ha reagito e ha chiamato le autorità. L’uomo ha sostenuto di rappresentare il maresciallo Ciprianni del comando di Saronno, affermando che l’identità del marito della donna era stata sottratta e usata per una rapina. La donna ha riconosciuto la truffa e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno preso in custodia l’uomo e lo hanno arrestato.

Ha tentato di truffare un’anziana di 82 anni fingendosi il maresciallo Ciprianni del comando di Saronno, "l’identità di suo marito è stata rubata e utilizzata per commettere una rapina. Dobbiamo fare una perizia su tutti i soldi e gioielli contenuti nella sua cassetta di sicurezza, li prepari che passa un mio collaboratore a ritirare i beni". Anziana sì, ma anche astuta, la nonnina ha finto di cascare, avvisato i carabinieri e fatto arrestare il truffatore. È successo venerdì 15 maggio a Lainate. I carabinieri della Sezione Operativa di Rho hanno arrestato in flagranza del reato di concorso in truffa aggravata ai danni di persona anziana, un 37enne italiano, nullafacente, incensurato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finto maresciallo cerca di truffare una 82enne. Ma lei lo fa arrestare

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