Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Finalmente stasera va in scena il riscatto di Bahar, protagonista amatissima. Tutto sull'atteso lieto fine È passato meno di un anno. Il primo episodio di La forza di una donna andava in onda su Canale 5 il 3 giugno 2025. Oggi, venerdì 22 maggio 2026, va in onda l’ultimo, per la prima volta in prima serata. Mediaset ha deciso di trasformare il finale della soap turca in un vero evento televisivo dopo il grande successo ottenuto nel daytime. Annunciato alle 21:20, l’inizio effettivo l’inizio effettivo della puntata è previsto intorno alle 22:00 per il solito prolungamento del quiz La ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Finalmente stasera va in scena il riscatto di Bahar, protagonista amatissima. Tutto sull'atteso lieto fineIl successo del libro regala una nuova possibilità a Bahar mentre ?irin viene arrestata

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Forced by my family to be a hostage for her ex! 3 years later I return, they regret! Epic!

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