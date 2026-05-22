Finali nazionali U17 eccellenza | Valtur Brindisi batte Virtus Bologna e accede ai quarti

Durante le finali nazionali di categoria, in corso ad Agropoli dal 18 al 24 maggio, la squadra Under 17 Eccellenza del settore giovanile Valtur Brindisi ha vinto contro la Virtus Bologna, conquistando così un posto tra le otto migliori squadre d’Italia. La partita ha visto i giocatori di Brindisi prevalere sugli avversari, permettendo alla squadra di accedere ai quarti di finale. La competizione coinvolge le migliori formazioni nazionali della categoria e prosegue con le sfide decisive.

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Un vero capolavoro compiuto dalla leva Under 17 Eccellenza del settore giovanile Valtur Brindisi, capace di approdare tra le migliori otto squadre d'Italia e raggiungere i quarti di finale delle Finali Nazionali di categoria in corso di svolgimento dal 18 al 24 maggio ad Agropoli.I ragazzi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Finale Nazionale Kelloggs U17Ecc. - Bcc Emilbanca Virtus Bologna vs Valtur New Basket Brindisi Sullo stesso argomento Finali nazionali under 17 eccellenza: Valtur Brindisi unica squadra del meridioneBRINDISI - La leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione Regionale in carica, è partita nella mattinata di domenica alla volta di... Finali nazionali Under 17 Eccellenza: Valtur agli spareggi per i quarti di finaleLa leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione regionale in carica, si è qualificata alla fase successiva dei gironi della Fase... Finali nazionali Under 17 Eccellenza: Valtur agli spareggi per i quarti di finaleLa leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione regionale in carica, si è qualificata alla fase successiva dei gironi della Fase Nazionale disputata ad Agropoli e Torchiara, grazie al ... today.it Under 17 Eccellenza: alle finali nazionali di categoria buona la prima per la ValturEsordio vincente e convincente al PalaCilento di Torchiara (Salerno), con il punteggio di 59-67 ai danni del Grantorino Basketball Draft al termine di una partita equilibrata ma condotta per larghi tr ... today.it