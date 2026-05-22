Finale Under 15 Gold la Miwa accarezza la vittoria | vince Procida dopo una gara intensa

La squadra Under 15 Gold della Miwa Energia Cestistica Benevento si è confrontata con la Virtus Monte di Procida nella finale della competizione. La partita, molto combattuta, si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha conquistato il titolo. La stagione della team beneventano si è chiusa con un secondo posto dopo un percorso di alto livello, che ha portato alla finale. La gara si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le formazioni impegnate fino all'ultimo minuto.

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Tempo di lettura: 3 minuti Termina al secondo posto la grandissima stagione della Miwa Energia Cestistica Benevento Under 15 Gold, che non è riuscita ad imporsi nella Finalissima contro la Virtus Monte di Procida. Un risultato di grande rilievo, che chiude al meglio un’annata più che positiva per tutto il settore giovanile, segnando un ulteriore step in avanti nel progetto di sviluppo del vivaio. La gara è stata intensa, come tutti i match disputati in queste Final Four, in cui i ragazzi di coach Mirra hanno dimostrato grinta da vendere, spinti da un PalaMiwa gremito, il che è motivo di estrema soddisfazione per tutta la società. Il match si apre con un primo break dei viaggianti, che si portano sul momentaneo +6 a metà quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Finale Under 15 Gold, la Miwa accarezza la vittoria: vince Procida dopo una gara intensa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una Miwa eroica conquista gara 2 contro la Viola, domenica la bella a Reggio CalabriaTempo di lettura: 3 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento fa sua Gara 2 degli ottavi di finale dei play-off di Serie B Interregionale, superando... L’ultimo quarto è decisivo: l'OraSì cede a Quarrata dopo una gara intensa e combattuta"Sicuramente l’approccio del quarto quarto non è stato a livello degli altri tre, siamo stati distratti in difesa e non abbiamo gestito in attacco",... Sono stufo di finali deludenti come quelli di The Boys e GOT S8. C'è qualche serie TV con un grande budget che abbia veramente un buon finale? reddit Finale Under 15, Tor Tre Teste - Ostiamare: gli osservati specialiDomani occhi puntati sul Sale per la partita più importante dell'anno: scopriamo insieme i due giocatori da tenere d'occhio ... gazzettaregionale.it Finale Under 15, Tor Tre Teste - Ostiamare: l'ultimo atto di un duello infinitoDalla bagarre nel Girone A all'ultimo scontro per la Coppa: domani a Ladispoli va in scena la partita più attesa dell'anno ... gazzettaregionale.it