Fillea Cgil a cena nella pizzeria di Tommaso Natale oggetto di intimidazioni | I titolari non sono soli

Fillea Cgil Sicilia e Palermo hanno organizzato una cena presso la pizzeria e ristorante Ulisse, situato nel quartiere Tommaso Natale, dopo che il locale è stato vittima di atti intimidatori nei giorni scorsi. I rappresentanti sindacali hanno espresso solidarietà ai titolari, sottolineando che non sono soli di fronte a quanto accaduto. La serata ha coinvolto i membri delle due sezioni sindacali, che hanno voluto mostrare vicinanza e sostegno alla gestione del ristorante.

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Fillea Cgil Sicilia e Fillea Cgil Palermo al fianco della pizzeria e ristorante Ulisse, nel quartiere Tommaso Natale, colpita, nei giorni scorsi, da gravi atti intimidatori. Ieri sera, infatti, i rappresentanti del sindacato dei lavoratori edili hanno scelto di essere presenti nel locale “non per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Costruzioni, Fillea Cgil: "In Campania segnali di rallentamento"Il settore delle costruzioni in Campania mostra i primi segnali di rallentamento dopo tre anni di forte espansione trainata dal PNRR. Intimidazioni e richieste di ‘pizzo’ ai titolari di lidi nel PalermitanoNuovi episodi intimidatori hanno colpito il litorale di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove davanti a diversi stabilimenti balneari sono stati... Il silenzio che fa più male delle bombe: la solidarietà della Fillea Cgil al ristorante UlisseCi sono spari che squarciano la notte e silenzi, ben più assordanti, che rischiano di uccidere il giorno dopo. L’8 maggio scorso, il ristorante pizzeria Ulisse, nel cuore del quartiere […] ... blogsicilia.it Nessuna aggressione fascista a Genova, sindacalista Fillea-Cgil indagatoIl segretario genovese della Fillea Cgil Fabiano Mura è indagato dalla Procura di Genova con l'accusa di simulazione di reato per aver inventato l'aggressione fascista di cui sarebbe stato vittima lo ... rainews.it