Il fine settimana lungo sulla via Emilia si presenta ricco di eventi legati alle tradizioni, con la Fiera di maggio che coinvolge diverse località della provincia modenese e dei colli piacentini. Tra esposizioni di prodotti dell’economia solidale e mostre fotografiche, le manifestazioni si svolgono in diverse piazze e spazi pubblici. Le iniziative attirano partecipanti di tutte le età, con momenti dedicati alle attività culturali e alle iniziative locali. Le diverse realtà presenti contribuiscono a creare un mosaico di appuntamenti distribuiti lungo il percorso.

Se c’è un’immagine che può descrivere il prossimo fine settimana lungo la via Emilia, è quella di un mosaico dove ogni tessera racconta una storia diversa, partendo dal cuore della provincia modenese per risalire fino ai colli piacentini. Vediamo alcuni eventi. Partendo dalla provincia di Modena, al Museo diocesano di Carpi, la mostra ‘Sulle orme di Francesco’ in occasione della ricorrenza degli 800 anni dalla morte del Santo. Appuntamento inoltre domani alle 17.30: la meditazione del professor Stefano Golinelli e il canto di Marika Benatti proveranno a spiegare cosa sia, oggi, la ‘perfetta letizia’. Poco lontano, a Castelnuovo Rangone, in programma la Fiera di Maggio: qui sono le osterie a farla da padrone, trasformando i piatti tipici in un gesto di solidarietà che unisce l’intera comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiera di maggio e tradizioni. Economia solidale e fotografia

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