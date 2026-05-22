Una donna di 100 anni è stata protagonista di un'intervista televisiva, durante la quale ha raccontato di aver truccato il volto solo in due occasioni, il giorno del matrimonio e oggi. In trasmissione ha mostrato con orgoglio la sua passione per la Ferrari, macchina che possiede da molti anni. La centenaria ha ricevuto anche gli auguri di un noto pilota, rimasto famoso negli anni Settanta. La signora ha condiviso alcuni pensieri sulla vita, mantenendo vivo il desiderio di emozionarsi e di scoprire cose nuove.

Ascoli, 22 maggio 2026 – Cent’anni e non sentirli. Anzi, viverli tutti fino in fondo, con curiosità, ironia e quella voglia di emozionarsi che appartiene più ai giovani sognatori che a chi ha attraversato un secolo di storia. Nonna Fiammetta continua a festeggiare il suo straordinario traguardo e, dopo aver sfrecciato su una Ferrari a Maranello, ieri è approdata nel salotto di Rai Uno, ospite di Caterina Balivo, regalando al pubblico un concentrato di energia, dolcezza e leggerezza. La sua storia aveva già fatto sorridere e commuovere quando aveva deciso di concedersi “l’ebrezza della velocità” a bordo della Rossa più famosa del mondo. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiammetta, la centenaria con la Ferrari in tv: “Mi sono truccata 2 volte, al matrimonio e oggi”. Gli auguri di Jim Clark

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