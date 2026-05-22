Fezzanese playoff al Picco | Un motivo di orgoglio
A pochi giorni dall'inizio dei playoff nazionali di Eccellenza, che prenderanno il via domenica 24 maggio, la Fezzanese ha annunciato che la partita di ritorno del 31 maggio contro il Pordenone si disputerà allo stadio ’Alberto Picco’ di Spezia. La decisione è stata confermata ufficialmente e la sfida si svolgerà nella cornice di uno stadio noto per la sua capienza e le sue strutture. La squadra si prepara quindi ad affrontare questa fase importante del torneo in un impianto di rilievo.
A pochi giorni dall’inizio dei playoff nazionali di Eccellenza (al via domenica 24 maggio) per la Fezzanese arriva l’ufficialità che la gara di ritorno del 31 maggio con il Pordenone si giocherà nella splendida cornice dello stadio ’Alberto Picco’ di Spezia. Nell’occasione, attraverso una vota, la società guidata dalla famiglia Stradini ringrazia il Comune di Spezia (in particolare il sindaco e l’intera giunta) e lo Spezia Calcio "per la disponibilità dimostrata nel concedere l’utilizzo dello stadio simbolo della città, riconoscendo il valore sportivo, sociale e territoriale di una manifestazione che rappresenta tutto il movimento dilettantistico locale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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