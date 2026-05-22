Fezzanese playoff al Picco | Un motivo di orgoglio

A pochi giorni dall'inizio dei playoff nazionali di Eccellenza, che prenderanno il via domenica 24 maggio, la Fezzanese ha annunciato che la partita di ritorno del 31 maggio contro il Pordenone si disputerà allo stadio ’Alberto Picco’ di Spezia. La decisione è stata confermata ufficialmente e la sfida si svolgerà nella cornice di uno stadio noto per la sua capienza e le sue strutture. La squadra si prepara quindi ad affrontare questa fase importante del torneo in un impianto di rilievo.

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