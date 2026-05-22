Il Festival delle Neuroscienze 2026 si sta svolgendo ad Arezzo, portando esperti e ricercatori a discutere delle ultime scoperte sul funzionamento del cervello. Durante l'evento, si approfondiscono temi come come il cervello interpreta le informazioni sensoriali e costruisce la percezione della realtà. Tra le conferenze in programma, si affronta anche la questione di come la luce venga percepita dal sistema visivo e come questa influisca sulla nostra esperienza quotidiana. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni e rappresenta un momento di confronto sulla scienza cerebrale.

Arezzo, 22 maggio 2026 – La luce del tramonto non è rossa. È una radiazione elettromagnetica con una determinata lunghezza d'onda. Nessuna proprietà cromatica, nessuna qualità: solo una frequenza numerabile, misurabile, indifferente a chi la osserva. Il rosso nasce dopo, dentro, quando quella frequenza incontra la corteccia visiva di un cervello umano e viene tradotta in un'esperienza che non ha alcun corrispettivo nel mondo fisico. Lo stesso vale per il profumo del caffè, che non è nelle molecole volatili sospese nell'aria, ma nel modo in cui il sistema olfattivo le interpreta. Per il dolore, che non risiede nella ferita ma nel segnale che il sistema nervoso elabora, amplifica, o a volte inventa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival delle Neuroscienze 2026: il cervello costruisce la realtà?

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Cervello e realtà, a San Giovanni Valdarno il Festival delle Neuroscienze

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