Festival del Libro Mediterraneo | a Bagheria dibattiti presentazioni e intrattenimento

Oggi prende il via la seconda edizione del Festival del Libro Mediterraneo a Bagheria. La manifestazione coinvolge 21 associazioni, tra cui cinque Proloco di Aspra, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia e Altavilla. Durante l'evento si svolgono dibattiti, presentazioni di libri e attività di intrattenimento rivolte al pubblico. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e durerà diversi giorni, offrendo un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla cultura e alla letteratura.

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