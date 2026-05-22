Festival del Libro Mediterraneo | a Bagheria dibattiti presentazioni e intrattenimento
Oggi prende il via la seconda edizione del Festival del Libro Mediterraneo a Bagheria. La manifestazione coinvolge 21 associazioni, tra cui cinque Proloco di Aspra, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia e Altavilla. Durante l'evento si svolgono dibattiti, presentazioni di libri e attività di intrattenimento rivolte al pubblico. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e durerà diversi giorni, offrendo un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla cultura e alla letteratura.
Parte oggi la seconda edizione del festival del Libro Mediterraneo che vede la partecipazione attiva di 21 associazioni di cui cinque Proloco, Aspra, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia e Altavilla. Sei associazioni ambientaliste effettueranno la pulizia dei fondali del mare di Aspra; durante la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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