Festival Callido Nacchini | concerti a ingresso libero dal 23 al 26 maggio

Dal 23 al 26 maggio, Venezia ospiterà tre concerti gratuiti come parte del Festival Callido Nacchini. Il primo si terrà sabato 23 maggio alle 17 nella Basilica di San Giorgio Maggiore, seguito da un secondo appuntamento domenica 24 maggio alle 17 nella Chiesa di San Rocco. L’ultimo concerto è previsto per martedì 26 maggio alle 21 nella Basilica dei Frari. Le esibizioni si inseriscono nel programma ufficiale del festival.

Venezia si prepara ad ospitare tre appuntamenti da non perdere, sabato 23 maggio alle 17 nella Basilica di San Giorgio Maggiore, domenica 24 maggio alle 17 nella Chiesa di San Rocco, martedì 26 maggio alle 21 nella Basilica dei Frari nell’ambito della programmazione del Festival Callido Nacchini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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