Festa di Primavera a San Fruttuoso | seconda giornata con focus speciale sulle zone 30

A San Fruttuoso si svolge la seconda giornata della Festa di Primavera 2026, con particolare attenzione alle aree a limitazione di velocità a 30 kmh. L’evento segue l’inaugurazione dell’Aiuola della Legalità e vede coinvolti i residenti e le associazioni locali. Durante la giornata si svolgono iniziative dedicate alla promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, con incontri e momenti di sensibilizzazione rivolti alla comunità. La manifestazione si concentra sul tema delle zone 30 come misura per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

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