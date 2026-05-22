Festa di Primavera a San Fruttuoso | seconda giornata con focus speciale sulle zone 30
A San Fruttuoso si svolge la seconda giornata della Festa di Primavera 2026, con particolare attenzione alle aree a limitazione di velocità a 30 kmh. L’evento segue l’inaugurazione dell’Aiuola della Legalità e vede coinvolti i residenti e le associazioni locali. Durante la giornata si svolgono iniziative dedicate alla promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, con incontri e momenti di sensibilizzazione rivolti alla comunità. La manifestazione si concentra sul tema delle zone 30 come misura per migliorare la qualità della vita nel quartiere.
Dopo l'inaugurazione dell'Aiuola della Legalità, a San Fruttuoso arriva il secondo appuntamento con la Festa di Primavera 2026, incentrato su uno dei cavalli di battaglia del comitato San Fruttuoso che organizza l'evento: le zone 30 kmh.Sabato ospite Andrea Colombo, ideatore di “Bologna Città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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