Festa dello sport

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il terzo anno consecutivo si svolge l’evento dedicato allo sport, che combina partite di calcio, musica dal vivo e un’area food con panini, specialità gastronomiche e birra. La manifestazione si tiene su più giorni e coinvolge diverse attività, creando un’opportunità per le persone di incontrarsi e condividere momenti di svago. Sono previsti tornei e spettacoli che attirano appassionati di diverse età, offrendo un’occasione di divertimento e socializzazione.

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Per il terzo anno consecutivo torna l’evento che unisce sport, buon cibo e voglia di stare insieme! Più giorni di festa, emozioni e divertimento con i nostri tornei di calcio, tanta musica e un’area food tutta da gustare tra panini, specialità gastronomiche e birra in compagnia.? TUTTE LE SAGRE. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Festa dello sport a Villa Romagnoli

Video Festa dello sport a Villa Romagnoli

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