Festa dell' Amicizia al Circolo Arci Zenzero con giochi laboratori e pranzo condiviso

La Festa dell’Amicizia si svolgerà al Circolo Arci Zenzero, organizzata dalla Ballerio ETS di Genova con il patrocinio del Comune e del Municipio 3 Bassa Val Bisagno. È alla sua terza edizione e prevede giochi, laboratori e un pranzo condiviso. L’evento mira a rafforzare i legami tra i partecipanti e coinvolge diverse attività per tutte le età. La manifestazione si svolge in un ambiente pubblico e aperto a chi desidera partecipare.

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