Festa della Lombardia | il 29 maggio appuntamento in Piazza Città di Lombardia a Milano
Il 29 maggio si terrà in Piazza Città di Lombardia a Milano la Festa della Lombardia, un evento organizzato dalla regione per celebrare l’identità, la storia e le tradizioni della regione. La giornata prevede diverse iniziative volte a coinvolgere la comunità locale e a valorizzare il patrimonio culturale lombardo. La manifestazione si svolge annualmente e quest’anno rappresenta un’occasione per condividere momenti di festa e di memoria legati alla regione.
Anche quest'anno, Regione Lombardia si appresta a celebrare l’identità, la storia e le tradizioni lombarde con la “Festa della Lombardia”, che ricorre venerdì 29 maggio.La festa si celebra ogni anno in quel giorno perché proprio il 29 maggio 1176 si combatté la storica Battaglia di Legnano tra la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
61ª Fiera di Maggio - SantAngelo Lodigiano
Sullo stesso argomento
Festa della Mamma: Palazzo Lombardia apre il suo Belvedere a Milano? Cosa scoprirai Come prenotare il posto per evitare code al 39° piano? Dove si trovano le postazioni gratuite per il make-up? Cosa include il...
Musei statali aperti per la festa della donna l’8 marzo: cosa visitare a Milano e in LombardiaDomenica 8 marzo, per la Giornata della Donna, è prevista un'apertura speciale dei musei statali.
Il 29 maggio ti aspettiamo in Piazza Città di Lombardia a Milano per celebrare la Festa della Lombardia. Una ricorrenza istituzionale dedicata a memoria storica, valori civili e identità della comunità lombarda. Scopri il programma completo reglomb.it/khEW x.com
Il 29 maggio ti aspettiamo in Piazza Città di Lombardia a Milano per celebrare la Festa della Lombardia. Una ricorrenza istituzionale dedicata a memoria storica, valori civili e identità della comunità lombarda. Nel corso della giornata, dalle ore 9.00 alle ore 1 - Facebook facebook
Festa della Lombardia: il 29 maggio appuntamento in Piazza Città di Lombardia a MilanoIn piazza Città di Lombardia, la più grande piazza coperta d’Europa, con una superficie di circa 4.000 metri quadrati, dalle 9 alle 16 saranno presenti circa 20 stand dedicati alla vendita di prodotti ... milanotoday.it
Il Comune brianzolo che ai 18enni regala lo Statuto della Regione LombardiaEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... monzatoday.it