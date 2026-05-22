Festa della Lombardia | il 29 maggio appuntamento in Piazza Città di Lombardia a Milano

Il 29 maggio si terrà in Piazza Città di Lombardia a Milano la Festa della Lombardia, un evento organizzato dalla regione per celebrare l’identità, la storia e le tradizioni della regione. La giornata prevede diverse iniziative volte a coinvolgere la comunità locale e a valorizzare il patrimonio culturale lombardo. La manifestazione si svolge annualmente e quest’anno rappresenta un’occasione per condividere momenti di festa e di memoria legati alla regione.

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