Festa della Lombardia | il 29 maggio appuntamento in Piazza Città di Lombardia a Milano

Da milanotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 maggio si terrà in Piazza Città di Lombardia a Milano la Festa della Lombardia, un evento organizzato dalla regione per celebrare l’identità, la storia e le tradizioni della regione. La giornata prevede diverse iniziative volte a coinvolgere la comunità locale e a valorizzare il patrimonio culturale lombardo. La manifestazione si svolge annualmente e quest’anno rappresenta un’occasione per condividere momenti di festa e di memoria legati alla regione.

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Anche quest'anno, Regione Lombardia si appresta a celebrare l’identità, la storia e le tradizioni lombarde con la “Festa della Lombardia”, che ricorre venerdì 29 maggio.La festa si celebra ogni anno in quel giorno perché proprio il 29 maggio 1176 si combatté la storica Battaglia di Legnano tra la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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