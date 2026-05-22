Domenica mattina nel Parco comunale di Sant’Agata Li Battiati si svolgerà una festa dedicata alle famiglie, con attività sportive, momenti musicali e iniziative di solidarietà. L’evento si svolgerà tutto nell’arco della giornata e mira a coinvolgere cittadini di tutte le età con momenti di socializzazione e divertimento. L’appuntamento, annunciato dagli organizzatori, prevede diverse attività pensate per favorire l’aggregazione e la condivisione tra i partecipanti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Domenica mattina dedicata a famiglie e socialità. Una giornata all’insegna della condivisione, del divertimento e dell’aggregazione animerà domenica 24 il Parco comunale di Sant’Agata Li Battiati. Dalle 9 alle 13, cittadini e famiglie potranno partecipare alla Festa della Famiglia, evento pensato per valorizzare gli spazi pubblici e promuovere momenti di incontro attraverso attività sportive, spettacoli, musica e iniziative sociali. Il Parco comunale restituito alla città. Il sindaco Marco Rubino ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti l’occasione ideale per vivere pienamente il Parco comunale, recentemente riqualificato grazie a una serie di interventi che hanno restituito alla città uno spazio ancora più verde e funzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Festa della Famiglia a Sant’Agata Li Battiati: sport, musica e solidarietà al Parco comunale

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