Festa del Gioco | Raggiolo ospita l’evento dedicato alle famiglie

Il borgo di Raggiolo ospita la terza edizione della Festa del Gioco, un evento rivolto alle famiglie e ai bambini. La manifestazione si svolge nel centro storico e prevede diverse attività e intrattenimenti pensati per i più piccoli. Durante la giornata vengono allestiti spazi dedicati a giochi tradizionali, laboratori creativi e spettacoli di animazione. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge varie associazioni del territorio.

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Il borgo di Raggiolo torna a ospitare la Festa del Gioco. La terza edizione dell’evento dedicato ai bambini e alle famiglie sarà domani a partire dalle 15, nella suggestiva cornice del parco fluviale lungo il torrente Barbozzaia che ospiterà un ricco programma di attività tra giochi di movimento, spettacoli di teatro, laboratori creativi, tiro con l’arco, passeggiate sui pony e sapori della tradizione. La Festa del Gioco, a partecipazione libera e gratuita, è organizzata dalla Brigata di Raggiolo con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’Ecomuseo del Casentino, proponendo una giornata all’insegna di divertimento, creatività, incontro e valorizzazione del territorio di uno dei Borghi più Belli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa del Gioco: Raggiolo ospita l’evento dedicato alle famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prezzemolo Berry Bites: Carolina Benvenga inaugura l’evento dedicato alle famiglie a GardalandIn concomitanza con la Giornata Nazionale delle Fragole del 19 maggio, dal 16 al 24 maggio Gardaland Resort ospiterà Prezzemolo Berry Bites,... Salerno, il Parco del Mercatello ospita la festa delle famiglie ArcobalenoTempo di lettura: 2 minutiIl Parco del Mercatello a Salerno questa mattina si è riempito di voci, colori e incontri, trasformandosi in un luogo di... Festa del Gioco 2026Torna la Festa del Gioco, due giornate organizzate dall'Associazione ScuolaLiberaTutti, insieme alla comunità scolastica e alla rete delle associazioni. Sabato 16 e domenica 17 maggio, presso la Scuol ... romatoday.it