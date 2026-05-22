Domenica 24 maggio, al Parco Frassanelle si svolge la Festa del benessere, un evento che propone diverse attività dedicate al relax e al rispetto del corpo. Tra le proposte ci sono sessioni di yoga tra gli alberi, bagni di gong, pratiche di tai chi e massaggi. La giornata è pensata per offrire momenti di svago e di cura personale a chi partecipa, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico e mentale. L’evento si svolge durante l’intera giornata nel parco.

Domenica 24 maggio – a Parco Frassanelle. Yoga tra gli alberi, bagni di gong, tai chi, massaggi e tanto altro. una giornata tutta dedicata a stare bene. Il 24 maggio Parco Frassanelle si riempie di attività per il corpo e per la mente, da vivere all’aria aperta e immersi nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Armonia Festa del Benessere - 21 marzo

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