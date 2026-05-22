Ferrovia Fano-Urbino | tutti dicano cosa pensano

In città si continua a discutere sulla ferrovia tra Fano e Urbino, con alcune associazioni e gruppi politici che chiedono chiarimenti sulle intenzioni del Partito Democratico riguardo al ripristino della linea. Sinistra per Urbino, da sempre schierata a favore dei trasporti pubblici su binari, ha sollecitato un confronto aperto per conoscere le reali posizioni del partito in merito a questa infrastruttura. La questione rimane al centro delle attenzione locali, con diverse opinioni sulla possibilità di riattivare il collegamento.

"Qual è la vera posizione del Pd sul ripristino della ferrovia Urbino-Fano?". Se lo chiede Sinistra per Urbino, che da sempre è a favore dei binari come mezzo di trasporto pubblico. "Vorremmo capire – dicono dal gruppo politico – qual è l’intenzione dei Dem sulla ferrovia dopo l’elezione del nuovo segretario". Subito dopo l’insediamento, infatti, Lorenzo Ugolini aveva bocciato la Fano-Urbino, per il costo intorno ai 457 milioni. Proprio ieri invece su queste pagine il segretario asseriva in maniera più propositiva che "Il vecchio tracciato costerebbe quasi 500 milioni per essere riattivato e serve cercare queste risorse, approfittando del PUG per rafforzare questa istanza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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