Ferrari e ADUO | come il deficit di potenza può sbloccare i motori

Recentemente si è parlato di come l’ADUO possa intervenire sui motori Ferrari per riattivare parti congelate, migliorando così le prestazioni. Si discute anche di quale livello di potenza Mercedes debba raggiungere per impedire l’approvazione di determinati aggiornamenti tecnici. Questi temi riguardano le strategie di gestione delle prestazioni delle scuderie in ambito motoristico, con particolare attenzione alle normative e alle soglie di potenza che determinano le decisioni in fase di sviluppo e approvazione dei motori.

? Punti chiave Come può l'ADUO sbloccare i componenti congelati del motore Ferrari?. Quale soglia di potenza deve raggiungere Mercedes per negare gli aggiornamenti?. Quando potrà la Ferrari introdurre i nuovi componenti per Leclerc e Hamilton?. Perché il deficit prestazionale a Montreal cambierà le gerarchie del campionato?.? In Breve Deficit tra 2% e 4% permette un aggiornamento, oltre il 4% ne concede due.. Finestre di sviluppo previste tra 7 giugno e 26 luglio e tra 23 agosto e 1 novembre.. Valutazione FIA post-Canada per determinare slot tecnici per Leclerc e Hamilton.. Vasseur punta su modifiche ai componenti interni per colmare il gap con Mercedes. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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